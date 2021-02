Rens Kroes laat voor het eerst duidelijk het gezichtje van dochter zien

Rens Kroes (33) is sinds een paar maanden moeder van haar dochtertje Maya Jade. Voorheen plaatste ze alleen foto’s van haar handje of van haar volle haardos. De foodblogger heeft nu eindelijk een foto van haar dochter op Instagram gepost. En wat een prachtplaatje is het.

Eerste foto dochter Rens Kroes

Op Instagram deelt Rens een foto vanuit een van haar favoriete plekken in huis: de keuken. In het kader van Wereldpeulvruchtendag deelt het zusje van Doutzen een smoothierecept, maar alle aandacht lijkt vooral gevestigd te zijn op haar dochter.

Prachtig meisje

Volgers van Rens raken dan ook niet uitgepraat over het meisje. ‘Ooooooooh Rens, wat een cutieeeee’, reageert Kim Kötter, die zelf elk moment kan gaan bevallen van haar derde kindje. ‘Sorry, kan er niets aan doen, maar werd afgeleid door een andere heerlijkheid!’, doelt een fan op Maya Jade. Een andere fan vult aan: ‘Dat koppie van je dochter, wat een prachtig meisje!’

Maya Jade

Rens Kroes beviel op 23 oktober 2020 van haar eerste kindje Maya Jade. “In de nacht op 23 oktober is ons groot wondertje Maya Jade op aarde geland”, schreef ze bij een eerste foto. “Ze is thuis in een mooie, verwarmend omgeving (incl. Himalaya lampjes, etherische oliën, mantra’s, bad en houtkachel) geboren met de mooiste en de meest liefdevolle vrouwen en natuurlijk papa om haar heen.”

Beste verjaardagscadeau ooit

De foodblogger maakte haar zwangerschap bekend op haar verjaardag. Een dag om nooit te vergeten dus, want ze had naar eigen zeggen het ‘beste verjaardagscadeau ooit’ al vier maanden in haar buik zitten. “Ik heb een kleine in de oven, in MIJN oven”, vervolgt Rens.”‘Sid en ik zijn helemaal ready om dit grote avontuur aan te gaan samen.” Kroes sloot de post af met: “My baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie, je hebt gekozen voor ons. En we gaan ervoor zorgen om je alles te geven wat je nodig hebt. Wij voelen ons de gelukkigste mensen ter wereld!”

