Rens Kroes deelt intiem verhaal over kraamtijd: ‘Het was verre van perfect’

Tepelkloven, kraamtranen, voeden, hormonen… De kraamtijd een roze wolk? Dat geldt lang niet voor iedereen. Foodie Rens Kroes vertelt openhartig over de heftige periode na haar bevalling.

‘Tranen, adrenaline, geluk, eten en nog eens eten (en vooral snel), voeden, tepelkloven, troosten, geen tijd om te koken, non-stop wiegen, wallen, liefde, hormonale schommelingen, heling (wond in baarmoeder waar placenta in zat dus 6 weken dragen van maandverband), hangry, onzekerheid, knuffels…Een opsomming van een aantal woorden hoe mijn 40 dagen eruit hebben gezien’, zo vertelt de foodie.

Kraamtijd

‘De kraamtijd zit erop. Een tijd die ik mijzelf als zelfstandig ondernemer heb gegeven om volledig te genieten van baby Maya en te rusten zodat ik goed kon herstellen. Zoals je leest was mijn kraamtijd verre van perfect, zoals vele vrouwen waarschijnlijk kunnen beamen.’ Ook de bevalling was niet makkelijk. ‘Maar 1 ding is zeker: ik had opties, en daar heb ik gebruik van gemaakt. In deze periode heb ik zoveel mogelijk hulp gevraagd want hey, it takes really a village’, vertelt Rens.

‘I did it’

‘Drie dagen in de weeën zitten, en kind baren en daarvan herstellen is zwaar maar dankzij mijn mooie gecreëerde omgeving, in bijzijn van de juiste mensen, was het minder heavy en waren mijn wensen haalbaar. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het helemaal niet verkeerd is om als (aanstaande) mama een plan te maken en écht te gaan staan voor JOUW behoeftes. Het is oké dat je laat weten HOE JIJ wilt bevallen en kramen. Want door je wensen uit te spreken, en het écht op jouw manier te doen kun je nadien tegen jezelf zeggen: I DID IT!!’

Maya Jade

Rens Kroes beviel op 23 oktober 2020 van haar eerste kindje Maya Jade. Ze vertelde: ‘In de nacht op 23 oktober is ons groot wondertje Maya Jade op Aarde geland. Ze is thuis in een mooie, verwarmend omgeving (incl. Himalaya lampjes, etherische oliën, mantra’s, bad en houtkachel) geboren met de mooiste en de meest liefdevolle vrouwen en natuurlijk papa om haar heen.’

Beste verjaardagscadeau ooit

De foodblogger maakte haar zwangerschap bekend op haar verjaardag. Een dag om nooit te vergeten dus, want ze had naar eigen zeggen het ‘beste verjaardagscadeau ooit’ al vier maanden in haar buik zitten. ‘Ik heb een kleine in de oven, in MIJN oven’, vervolgt Rens. ‘Sid en ik zijn helemaal ready om dit grote avontuur aan te gaan samen.’ Kroes sloot de post af met: ‘My baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie, je hebt gekozen voor ons. En we gaan ervoor zorgen om je alles te geven wat je nodig hebt. Wij voelen ons de gelukkigste mensen ter wereld!’

Bron: Instagram | Beeld: Brunopress