Rens Kroes open over miskraam van tweeling: ‘Het voelde al een tijdje niet goed’

Rens Kroes is momenteel prachtig zwanger van haar eerste kindje, zo zien we geregeld voorbijkomen op dromerige foto’s van haar babybuik. Maar voordat dit gezonde kindje in haar buik groeide, was Rens zwanger van een tweeling, onthult ze deze week in Grazia. Door over dat pijnlijke verlies te praten, hoopt Rens een taboe onder vrouwen te doorbreken.

Na negen weken ging het mis

Rens verloor haar twee kindjes na negen weken zwangerschap. Ze laat nu, nu ze weet dat alles goed is met het kindje dat ze op dit moment draagt, weten het belangrijk te vinden daar met anderen over te praten.

‘Erover praten moet ‘normaler’ worden’

De miskraam heeft haar veel verdriet gedaan. “Ik hoor zo veel om me heen dat vrouwen dit ook hebben meegemaakt”, aldus Rens. “Het is zo belangrijk om het bespreekbaar te maken, er samen over te kunnen praten en te weten dat het oké is. Hopelijk kan ik door zelf over mijn miskraam te vertellen ervoor zorgen dat het wat ‘normaler’ wordt.”

‘Het voelde al even niet goed’

Rens kwam er destijds na negen weken achter dat het niet goed zat met haar zwangerschap, ze wist toen nog niet dat ze in verwachting was van een tweeling. “Het voelde al een tijdje niet goed, en toen verloor ik dus eerst het ene kindje en vlak daarna het tweede. Ja, het bleek een tweeling te zijn. Ik had nog geen echo gehad, daar waren we nogal laat mee.”

Nog meer narigheid bespaard

“Achteraf ben ik daar wel blij om”, vertelt ze. “Stel dat ze daarop al hadden gezien dat de hartjes niet meer klopten, dan had ik misschien misoprostol [een middel dat weeën opwekt en helpt bij het afdrijven van de vrucht, red.] moeten nemen of een curettage [operatief verwijderen, red.] moeten ondergaan. Nu is het allemaal heel natuurlijk gegaan.”

Sterk de bevalling ingaan

Nu alles goed gaat met haar zwangerschap voelt ze zich extra sterk. “Het is zo’n bijzonder idee dat er iets kan groeien uit een vruchtje en een zaadje. Ik heb veel energie en probeer om veel te blijven bewegen. Geen zware trainingen, maar goede oefeningen voor mijn bekken, maar ook om te zorgen dat ik straks tijdens de bevalling sterk ben.”

