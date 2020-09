Rens Kroes laat vol trots ‘grote ontblote babybuik’ zien

View this post on Instagram

I’ve received so many questions throughout my pregnancy about what I’ve been eating and drinking. But because I’ve continued working for the Market and all through this beautiful period of time and because I’ve been working on a number of collaborations, I’ve had barely any time to answer your questions. I’d love to do a blog or video on this subject (if time allows) or put it in my highlights… My question to you is: would you be willing to ask me your pregnancy and nutrition questions (again) below? -x- Rens 🌙 @powerfoodies —— Ik heb tijdens mijn zwangerschap veel vragen gehad over wat ik tijdens mijn bumptijd zowel heb gegeten en gedronken. Maar doordat ik tijdens deze mooie periode gewoon door ben gegaan met werken voor de Market en druk bezig ben geweest met samenwerkingen, heb ik amper tijd gehad om jullie te beantwoorden. Ik zou, als het mij nog lukt, erg graag een blog of video van dit onderwerp willen maken of het in mijn highlights willen zetten. My question to you: zouden jullie de vragen (nogmaals) over zwangerschap & voeding hieronder willen stellen? -x- Rens 📷 @tessaletort / @crispsheets #renskroes