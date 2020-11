Romee is klaar voor de strijd: vluchttas voor bevalling staat klaar

Ze is er helemaal klaar voor, supermodel Romee Strijd. Met 37 weken zwangerschap op de teller staat de vluchttas inmiddels klaar. En daarin zitten niet alleen de nodige huis-tuin-en-keuken spulletjes.

Het 25-jarige Victoria Secret model deelde afgelopen weekend op haar Youtube-kanaal een video waarin ze de inhoud van haar vluchttas bespreekt. Daarin zitten niet alleen de babykleertjes en een schone outfit voor haarzelf, maar ook snacks en kokoswater. ‘Van veel vrouwen heb ik gehoord dat kokoswater een natuurlijke energieboost geeft tijdens een bevalling’, legt ze uit in haar video. Daarom heeft ze liters van het spul ingepakt. Daarnaast heeft ze rawrepen van dadels en noten, dadels en een zakje elite-haver mee tegen de trek.

Zwembroek

Niet alleen aan snacks is gedacht, ook hubby Laurens hoeft zelf niet veel mee te nemen. ‘Hij zegt het wel zelf te gaan doen, maar volgens mij wordt dat behoorlijk last-minute. Daarom heb ik voor hem een boxershort en een zwembroek mee’. Die zwembroek gaat mee voor een eventuele badbevalling, waar Laurens dan bij kan zitten.

Coronaregels

Ook heeft het model geursprays voor de kamer ingepakt en heeft ze haar eigen kussenhoes en deken klaarliggen. ‘In sommige ziekenhuizen kan het zo erg naar ziekenhuis ruiken, dat het me wel lekker lijkt om dan met deze geursprays een fijne parfum te verspreiden’. Haar eigen kussen en dekbed gaan mee om het gezelliger te maken. ‘Zeker met alle restricties en regels rondom de coronaregels, lijkt het me prettig als de kamer zo comfortabel mogelijk aanvoelt.’

Wat betreft die coronaregels, daar zit het supermodel wel mee, vertelt ze terwijl ze een pakje mondkapjes omhoog houdt in de video. ‘Er mag maar een persoon mee naar het ziekenhuis, dat vind ik jammer. Ik hoop dat er tegen de tijd dat ik beval sneltesten zijn, zodat de familie zich kan laten testen en dan op bezoek kan komen.’ Bovendien heeft het model last van kortademigheid en hoopt ze zelf geen mondkapje op te hoeven. ‘Door de kapjes raak ik nóg sneller buiten adem. Ik ga er dus vanuit dat ik ‘m tijdens de bevalling niet op hoef.’

After baby body

Het model zou geen model zijn als ze niet meteen met haar after baby body bezig was. Ze heeft dan ook speciale waistband die het herstel van het lijf bevordert. Bovendien is de mommy to be van plan om het ziekenhuis te verlaten in een compleet witte outfit van Kim Kardashian die, volgens het model, echt heerlijk zit. In de commentsectie onder haar video wordt dit behoorlijk afgeraden: ‘Stel je de ergste menstruatie voor die je ooit gehad hebt; zo gaat het zijn. Er zal bloed zijn, heel veel bloed. Je kunt dus beter voor een donkere outfit gaan.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief