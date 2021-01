Want dat ze iets minder actief is dan normaal na de geboorte van hun meisje, is natuurlijk alleen maar logisch. ‘Dat komt uiteraard door de kleine’, verklaart Romee in haar Instagram Stories in een video. ‘Ze slaapt nog niet goed door, maar met de tijd komt dat vast goed.’

Buikkrampjes

Veel van de kleine zien we niet, maar alles gaat heel erg goed, zo laat Strijd weten. Volgens haar is Mint erg lief. ‘Wel heeft ze soms last van buikkrampjes, maar dat hoort erbij. Hierdoor slaapt ze wel moeilijker en daardoor slapen wij dus ook minder.’

Geboortekaartje

Romee deelt ondertussen nog wat oude magazine covers, maar laat óók het geboortekaartje van hun dochtertje zien. En wat een prachtig, simplistisch plaatje. Ook is op de achtergrond een waanzinnige foto te zien samen met haar partner Laurens.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Romee Strijd (@romeestrijd)

