Romee Strijd over zwangerschapskwalen: ‘Ik blijf bijna de hele dag thuis’

Topmodel Romee Strijd (25) is in verwachting van haar eerste kind, maar het gaat niet altijd even makkelijk. Zo liet het topmodel weten veel pijn te hebben rondom haar bekken. Maar gelukkig komt de zwangere Romee met goed nieuws.

Het topmodel onthulde vorige maand dat ze veel pijn had aan haar bekken. “Het doet pijn als ik loop of als ik bepaalde bewegingen maak, dus ik moet het heel rustig aan doen. De meeste dagen lig ik op de bank of op bed en lees ik boeken, doe ik iets voor werk of iets leuks, wat dan ook. Maar niets spannends.”

Bekkenpijn

Gelukkig laat Romee via haar Instagramaccount weten eindelijk verlost te zijn van de erge bekkenpijn. Oefeningen met een yogabal zouden haar daarbij flink hebben geholpen.

‘Ik weet niet wat er is gebeurd, maar de pijn is een soort van verdwenen. Ik heb veel oefeningen gedaan en het verder vooral heel rustig aan gedaan. Ik ben gestopt met sporten en het grootste deel van de dag thuisgebleven. Dus misschien heeft dat geholpen’, legt ze uit.

Verhuizing

Inmiddels is het stel – voor de komt van de kleine – ook verhuisd naar een groter optrekje. Zo wilden het stel dichter bij hun familie wonen. ‘Ik ben in december uitgerekend en het lijkt ons fijner om dan dichterbij onze familie te zijn. Zo hebben we wat extra hulp en is mijn moeder altijd in de buurt wanneer ik haar hulp nodig zou hebben’, legt ze uit.

Iets anders wat meespeelde, is dat hun appartement in Amsterdam wat aan de kleine kant was. In hun nieuwe appartement zou het stel wél genoeg ruimte hebben voor de komst van de kleine meid.

Baby

Romee en haar vriend Laurens kondigden in mei het grote nieuws aan hun eerste kindje te verwachten. En lieten eerder dit jaar weten een meisje te krijgen. Super Cute!

Dit bericht bekijken op Instagram We can’t wait to meet our little girl 💗 Een bericht gedeeld door Romee Strijd (@romeestrijd) op 21 Jun 2020 om 7:07 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Little bump update – 30 weeks 💕 Een bericht gedeeld door Romee Strijd (@romeestrijd) op 30 Sep 2020 om 11:36 (PDT)

