Wie kijkt naar de feed van Romy Boomsma op Instagram, wordt meegenomen op een reis door een weelderige, landelijke gipsy droom. Want hey, als er een ding is dat Romy kan, dan is het storytelling. Dat blijkt ook maar weer eens uit haar laatste post, waarin ze haar bevallingsverhaal opschreef.

Afgelopen weekend was het precies een maand geleden dat Romy Boomsma beviel van haar derde kindje met Arie. Een mooie gelegenheid om uitgebreid te vertellen over het verloop van de bevalling, moet ze gedacht hebben. Zoals ze onlangs al beloofde, deelde Romy zaterdag haar hele verhaal, dat kon rekenen op bijna 20.000 likes en duizend reacties. Haar volgers zijn massaal ontroerd en lezen met ‘tranen in hun ogen’ over deze (jaloersmakende) ‘droombevalling’.

‘De thuisbevalling waar ik op hoopte’

Romy liet eerder al weten dolgraag thuis te willen bevallen, iets wat bij de geboorte van haar twee oudste kindjes helaas niet lukte. “Mijn bevalling van Bobby eindigde na ruim 22 uur in een vacuümverlossing. Mijn bevalling van Mozes duurde zes uur, waarvan het laatste half uur in het ziekenhuis. Hier mijn bevallingsverhaal van Juniper, een thuisbevalling, waar ik zo op hoopte”, begint ze haar openhartige verhaal.

Rondjes lopen in de tuin

“Op 3 juni was ik veertig weken en twee dagen zwanger. Na een paar dagen af en toe krampjes en al tig keer te hebben gedacht dat de bevalling begon, was het die dag echt zo ver. Na wat gerommel werden het vanaf 15.30 uur weeën die leken door te zetten”, aldus Romy, die op deze mooie dag de belangrijkste mensen uit haar leven bij zich had. “Mijn zusje Ruby timede ze, de zon scheen en we waren allemaal buiten. Arie en Mozes hingen in het klimrek, mijn moeder probeerde met opruimen haar spanning te verdoezelen en Bobby hield mijn hand vast terwijl ik rondjes door de tuin liep. Ik merkte dat het in beweging blijven de weeën krachtiger maakte. Rond 16.30 voelde ik de behoefte me wat meer terug te trekken.”

‘Ik wist dat de bevalling zou doorzetten’

“Ik ging in mijn eentje naar binnen om te douchen. Om 17.00 uur vroeg ik Arie onze verloskundige te bellen, aangezien er na de douche echt regelmaat in zat. Nu wist ik zeker dat de bevalling zou doorzetten”, vertelt ze. “Toen zij om 17.30 uur aankwam, had ik twee centimeter ontsluiting. Dit had ik zelf al verwacht, aangezien ik het allemaal nog heel goed te doen vond. Onze verloskundige besloot te blijven omdat het best wel eens snel kon gaan, wat mij heel veel rust gaf.”

‘Ik riep dat Arie nú moest komen’

“Rond 18.15 uur ging ik in bad. Iets waar ik tijdens mijn eerdere bevallingen niet aan moest denken, bleek nu exact wat ik nodig had. Tijdens iedere wee draaide ik op mijn linkerzij en gaf onze verloskundige tegendruk door mee te duwen in mijn onderrug. Ondertussen probeerde ik mijn hele lichaam te ontspannen en te focussen op mijn ademhaling. Na een uur ging ik uit bad om te plassen, direct voelde ik enorme druk en riep ik dat Arie nú moest komen. Hij stormde naar boven en hielp me naar onze slaapkamer.”

Op de grond bevallen

“Leunend over een fitnessbal ging ik op handen en knieën zitten, aan het voeteneind van ons bed. Onze verloskundige legde hier snel handdoeken en matjes neer, want ik was niet van plan te verplaatsen. Ik voelde mijn vliezen breken en toen ze constateerde dat ik volledige ontsluiting had, begon ik mee te persen. Arie hielp me mijn ademhaling kalm te houden en om 19.35 pakte ik zelf onze dochter aan toen zij geboren werd.”

Nooit eerder zo trots

Daar was ze dan, “Juniper Ruby Boomsma, 3800 gram en thuis geboren na een hele snelle en fijne bevalling van vier uur”. Een bevalling die Romy omschrijft als “exact waar ze op hoopte”. “Met een verloskundige die mij volledig liet vertrouwen op mijn eigen lichaam en exact de ondersteuning gaf die ik nodig had. Mijn zusje die erbij was en nog geen idee had dat we onze dochter haar naam als tweede naam zouden geven. En mijn moeder die Bobby en Mozes naar bed bracht. Net toen zij klaar was met voorlezen, kwam Arie ze halen om hun zusje en kleindochter te ontmoeten. We lagen daarna met zijn allen op ons bed en ik heb me nooit meer compleet en trots gevoeld.”

Lees ook:

Prachtig! Romy Boomsma deelt eerste feed-foto met baby Juniper: ‘Vier weken bij ons’

Natte ogen en kippenvel

Onder de post regent het bewonderende reacties. Meerdere (bekende) volgers geven aan natte ogen en kippenvel te hebben na het lezen van Romy’s verhaal en de ‘wauw’s, ‘mooi’s en hartjes vliegen je om de oren. Vele vrouwen beschrijven de bevalling “als een droom”. “Wat een prachtig verhaal”, schrijven tevens meerdere volgers.

Bekijk de foto’s hieronder.