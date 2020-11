Romy Boomsma deelt haar ‘truc’ achter ‘niet-pijnlijke’ derde bevalling

Romy (29) en Arie Boomsma (46) zijn de trotse ouders van drie prachtige kinderen. Afgelopen juni kwam de kleine Juniper ter wereld en over die bevalling vertelt ze nu openhartig op Instagram.

Romy Boomsma open over bevalling

Slechts een paar dagen na haar derde bevalling deelde Romy al een paar snippers info over de bijzondere gebeurtenis en nu vertelt ze nogmaals over het moment. Dit doet ze naar aanleiding van een vraag die ze krijgt van een fan, over hoe de moeder van drie omging met pijn bij een thuisbevalling.

Ontspannen

Romy laat weten haar laatste bevalling niet als pijnlijk te hebben ervaren, in tegenstelling tot haar eerste ziekenhuisbevalling. ‘En dat was er eentje met pijnstilling’, begint de brunette. ‘Mijn truc de laatste keer was ontspannen. Waar ik me tijdens mijn eerste bevalling constant tegen de weeën aan het verzetten was en daardoor heel gespannen bleef, waardoor de ontsluiting voor geen meter vorderde, kon ik me de laatste keer compleet ontspannen en me overgeven aan de weeën door erin mee te gaan. Misschien omdat ik nu wist dat verzetten geen enkele zin heeft en juist averechts werkt. En misschien ook wel omdat ik me zo kalm voel sinds we hier wonen.’

Positieve woorden

‘Probeer te blijven ademen en focus op je ademhaling en alles ontspannen tijdens een wee’, vervolgt Romy haar verhaal. ‘Weet ook dat naar het ziekenhuis gaan of wel voor pijnstilling kiezen geen falen is, doen wat goed voelt.’ Tot slot heeft ze nog een paar boekentips voor haar zwangere fans én steekt ze hen een hart onder de riem. ‘Fijne boeken vond ik Mama’en van Nina Pierson, De Vrije Geboorte van A.M. Korteweg en Positief Over Bevallen van Milli Hill. De strekking van al die boeken is hetzelfde, you got this. Hoe het ook loopt.’

Drie jonge kinderen

Ook heeft een volger een opvoedingsvraag voor Romy in petto. ‘Volledig borstvoeding geven en tegelijkertijd de zorg voor een peuter en kleuter. Hoe doe je dat? Heb je tips?’, aldus de fan in kwestie. De geliefde van Arie geeft daarbij toe dat ze het hebben van drie jonge kinderen ook allemaal best een uitdaging vindt. ‘Het scheelt dat Arie meer thuis is nu en mijn moeder bij ons op het erf woont. Daardoor kan ik me meestal even met Juni terugtrekken om te voeden, nu ze sneller afgeleid raakt tijdens het drinken.’

‘Best pittig’

Bovendien laat Romy weten dat borstvoeding geven deze derde keer ‘best pittig’ is gebleken, de eerste vier à vijf maanden. ‘Het gaat nu beter, maar ze drinkt alleen maar rustig als we samen liggen. En soms moet ik voor lief nemen dat het huis wordt afgebroken door de oudste twee. Dat is dan even zo en zolang ze niks gevaarlijks opeten is het maar even zo’, legt ze uit. ‘Als ik alleen ben met Mozes en Juniper, geef ik hem mijn telefoon om trekkers te kijken. Met alle deuren open hoor ik hem dan, maar ontspannen voeden is het niet echt. Maar een fles lijkt me ook een gedoe eerlijk gezegd, dus misschien is het meer een uitdaging van jonge kinderen hebben en tijd en aandacht verdelen, dan dat het met borstvoeding te maken heeft. Ik vind het namelijk ook vaak juist heel makkelijk en fijn nu Juniper en ik het samen eindelijk doorhebben.’

Gezinsgeluk

Romy en Arie stapten in 2015 in besloten kring in het huwelijksbootje. Het feest vierden ze in restaurant Balthazar’s Keuken in Amsterdam. Inmiddels hebben ze hun Amsterdamse ‘garagewoning’ verlaten en wonen ze met hun drie kinderen – Bobby (4), Mozes (2) en Juniper (0) – op hun droomboerderij onder de rook van de hoofdstad.

