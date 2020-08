Romy Boomsma deelt schattig geboortekaartje van Juniper met de hele wereld

Romy Boomsma geniet nog volop van haar verlof. Op de boerderij waar ze met Arie begin dit jaar introk, vermaakt ze zich bijzonder goed met zoontje Mozes (2) en de nu net twee maanden oude Juniper. Voor het eerst wel zónder dochtertje Bobby (4), want die is sinds afgelopen maandag officieel een ‘schoolkind’. In Instagram Stories mogen we van alles meegenieten.

Trots en blij

Zo deelt Romy onder meer haar gedachtes over de mijlpaal van Bobby, die eigenlijk al eerder had moeten plaatsvinden, maar door de ontwikkelingen rondom het coronavirus moest worden uitgesteld. “Gisteren haar eerste ‘echte’ schooldag gehad. Zo trots en blij is ze”, schrijft ze.

‘Hele week buikpijn’

Eindelijk, want die dag stond eigenlijk al in februari op de agenda. “Eerst een maandje uitgesteld door de verhuizing, toen twee wen-ochtenden gehad waarna de scholen dichtgingen en zelf besloten we haar toen het weer kon thuis te houden omdat Juniper elk moment geboren kon worden. Dat vonden we al ingrijpend genoeg, maar ze was er zo aan toe en is nu zo blij.” Voor Romy was het wel wennen: “Ik was er minder aan toe en heb de hele week buikpijn van gehad. Maar nu ze er zo van geniet, kan ik dat ook.”

Geboortekaartje

Naast veel prachtige plaatjes van het jaloersmakende boho-huis van de familie Boomsma deelt Romy ook voor het eerst het dromerige geboortekaartje van Juniper, dat uiteraard fantastisch past bij de uitgesproken stijl van Romy, die thuis – van haar garderobe tot de keukenla – in alles doorgevoerd wordt. In een roze envelop stuurden ze een prachtig kaartje met een tekening van een slapend hertje onder een sterrenhemel. Aan de andere zijde schittert ‘Juniper Ruby Boomsma’ tussen twee takken van de jeneverbes, die ook weer terugkomen op de zelf ontworpen postzegel. Juniper betekent ‘jeneverstruik’ en is vooral in Amerika een gebruikelijke meisjesnaam.

Bron: Flair. Beeld: Brunopress