Romy Boomsma deelt te zoet plaatje met dochtertje Juniper

Romy (29) en Arie (46) Boomsma werden op 3 juni van dit jaar de trotse ouders van hun derde kindje: Juniper. De meest prachtige kiekjes worden gedeeld van hun kleine spruit en ook dit laatste plaatje is er weer een om in te lijsten.

Te zien is hoe het meisje dicht tegen haar moeder aan ligt (of zit) in een draagdoek. Romy kijkt daarbij de camera in, terwijl haar dochtertje rustig op haar borst leunt. Het hele plaatje geeft in ieder geval een heel sereen gevoel!

Romy Boomsma Juniper

Ook verschillende BN’ers zijn onder de indruk van deze knappe foto van Romy Boomsma en de kleine Juniper. ‘Omg zo mooi ๐Ÿคฉ๐Ÿคฉ๐Ÿ˜๐Ÿ˜’, reageert Leontine Borsato. Ook voormalig GTST-actrices Carolien en Melissa laten van zich horen. ‘Knappp โค๏ธโค๏ธโค๏ธ’, schrijft Spoor en Drost laat weten: ‘WAUW! ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜โ™ฅ๏ธ๐Ÿ™Œ๐Ÿป.’

Droomboerderij

Romy en manlief Arie verruilden eind 2019 hun prachtige huis in het centrum van Amsterdam voor de boerderij waar Romy al haar hele leven van droomde. Ze kochten voor een duizelingwekkende 2,1 miljoen euro (en een โ€˜beetjeโ€™) een vrijstaand rijksmonument langs het slingerende riviertje โ€™t Gein, dat miljonairsdorp Abcoude met het kleine Driemond en Weesp verbindt. In hun nieuwe optrekje hebben het stel en hun kinderen Bobby en Mozes de beschikking over bijna vijfhonderd vierkante meter woonruimte, inclusief gastenverblijf, en een waanzinnige tuin met onder meer eigen paarden.

Meiden in de meerderheid

Romy en Arie maakten in december bekend dat ze een derde kindje verwachten. Een maand later onthulden ze het geslacht van de baby: een meisje. Romy en Arie deelden de hele zwangerschap geregeld prachtige fotoโ€™s van haar zwangere lijf. Onlangs poseerde ze nog schaars gekleed voorย LINDA.meiden. Het stel heeft nog twee kinderen: Bobby Jo (4) en zoontje Mozes Wolf (2).

