It’s a…: Romy Boomsma onthult geslacht derde kindje

2020 wordt een bijzonder jaar voor Arie en Romy Boomsma. Het stel zal hun derde kindje verwelkomen. Ze weten al wat het wordt: een meisje.

Romy maakt het geslacht van de baby bekend via Instagram Stories. ‘We wilden het eerst live aan iedereen vertellen voor we dat online zouden delen,’ schrijft ze. ‘We zijn dolblij dat de 20 weken echo goed was en we daar de bevestiging kregen dat we nog een dochter krijgen.’

Het is het derde kindje voor Romy en Arie: eerder kregen ze al dochtertje Bobby Jo en zoontje Mozes Wolf. De kersverse zwangerschap is overigens niet de enige verandering in het leven van de presentator en zijn geliefde. Onlangs zetten de twee hun droompaleis in Amsterdam te koop.

Verhuizen

Waar het stel naartoe verhuist, is niet bekend, maar mogelijk vertrekken ze wel uit de hoofdstad. In september schitterden ze nog met een prachtshoot in de najaarseditie van Vogue Living. In het bijbehorende interview werd duidelijk dat Romy droomt van wonen op een boerderij. ‘Met twee paarden, kippen en een moestuin. Het is tijd voor een simpel leven’, een uitspraak waarmee we de verkoop van hun huidige huis eigenlijk al hadden kunnen voorspellen.

