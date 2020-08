Romy Boomsma deelt nieuwe foto van pasgeboren dochter Juniper

Romy Boomsma (29) is ontzettend trots op haar tweede dochter die in juni dit jaar werd geboren, Juniper. Ze deelt een liefdevolle foto van zichzelf met haar dochtertje op social media.

Samen met haar man Arie Boomsma heeft Romy nu drie kinderen: dochter Bobby (4), zoon Mozes (2) en dochter Juniper (0). In de zomer van 2015 stapten Romy en Arie in het huwelijksbootje.

Naam

Over de naam Juniper werd veel gesproken, net na de bevalling van Romy. “Je spreekt het uit als ‘Djuunipur’”, schrijft ze. Ook laat ze weten dat grote zus en broer Bobby en Mozes hun nieuwe zusje ‘Djuuni’ noemen.

Nog meer

Of er ooit nog een vierde komt? “Zeg nooit nooit,” aldus Romy in ‘LINDA.meiden. Juniper groeit samen met zus Bobby Jo en broer Mozes op in het nieuwe huis van Romy en Arie, een boerderij net buiten Amsterdam. Vorig jaar vertelde het koppel over hun thuissituatie met hun kinderen in een dubbelinterview in Vogue Living. ‘Inmiddels zijn we weer een geoliede machine,’ vertelde Romy destijds. ‘Na de geboorte van Mozes hebben we even moeten wennen aan ons nieuwe bestaan met twee kinderen, want je hebt je handen nooit meer echt vrij.’

View this post on Instagram Juniper♥️. A post shared by Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) on Aug 13, 2020 at 5:05am PDT

View this post on Instagram Artipoppe x Romy, 20 juli♥️ A post shared by Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) on Jul 10, 2020 at 11:51am PDT

En Romy geeft ook een inkijkje in hun huis:

View this post on Instagram avondzon🧡 A post shared by Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) on Aug 12, 2020 at 12:04pm PDT

Arie en Romy samen:

View this post on Instagram vier jaar getrouwd vandaag,💛 A post shared by Romy Boomsma 🌿 (@romyboomsma) on Aug 19, 2019 at 3:56am PDT

