Romy Boomsma niet te spreken over kopiëren: ‘Krijg er buikpijn van’

Romy Boomsma (29) deelde gisteren al dé truc om rustig te blijven tijdens je bevalling. Maar in haar Q&A op Instagram gaat ze in op nog méér zaken. Want hoewel de vrouw van Arie Boomsma (45) gek is op tatoeages, heeft ze Juniper met een reden nog niet laten vereeuwigen op haar lichaam. En dat heeft alles met kopiëren te maken.

Al op haar 17e bracht ze voor het eerst een bezoekje aan een tattooshop. Voor haar twee andere kinderen heeft ze dan ook wél al iets gezet. Toch weet Romy al precies wat ze wil laten tatoeëren voor haar jongste kindje. ‘Maar het is er nog niet van gekomen’, verklaart Boomsma.

Romy Boomsma kopiëren

Ze vervolgt dan ook: ‘Het kopiëren van mijn tatoeages is iets waar ik buikpijn van krijg.’ Zo werd ook de tekening van het geboortekaartje van de kleine meid door iemand gebruikt. Ze vindt het pijnlijk dat iemand dit een-op-een heeft overgenomen ‘Dat is zoiets persoonlijks en juist daarom zo bijzonder en leuk om zelf te bedenken wat bij je past.’ Boomsma sluit af: ‘Geïnspireerd raken is oké, overnemen is iets anders. Ik ben geen Pinterest-plaatje en het is zeker geen compliment.’

Droomboerderij

Romy en manlief Arie verruilden eind 2019 hun prachtige huis in het centrum van Amsterdam voor de boerderij waar Romy al haar hele leven van droomde. Ze kochten voor een duizelingwekkende 2,1 miljoen euro (en een ‘beetje’) een vrijstaand rijksmonument langs het slingerende riviertje ’t Gein, dat miljonairsdorp Abcoude met het kleine Driemond en Weesp verbindt. In hun nieuwe optrekje hebben het stel en hun kinderen Bobby en Mozes de beschikking over bijna vijfhonderd vierkante meter woonruimte, inclusief gastenverblijf, en een waanzinnige tuin met onder meer eigen paarden.

Meiden in de meerderheid

Romy en Arie maakten in december bekend dat ze een derde kindje verwachten. Een maand later onthulden ze het geslacht van de baby: een meisje. Romy en Arie deelden de hele zwangerschap geregeld prachtige foto’s van haar zwangere lijf. Onlangs poseerde ze nog schaars gekleed voor LINDA.meiden. Het stel heeft nog twee kinderen: Bobby Jo (4) en zoontje Mozes Wolf (2).

