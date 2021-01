Romy Boomsma vertelt openhartig over miskraam bij eerste zwangerschap

Ook Romy Boomsma besluit mee te doen met de trend op Instagram waarbij je aannames van volgers gaat bevestigen of ontkrachten. Op de aanname dat de moeder van drie snel zwanger kan worden, besluit ze wat dieper in te gaan. Want voordat ze zwanger werd van dochter Bobby heeft Romy helaas te maken gehad met een miskraam.

Romy Boomsma miskraam

Romy Boomsma besluit eerlijk te zijn als de aanname ‘Je was telkens heel snel zwanger’ voorbij komt. “Deels waar,” begint de brunette haar eerlijke verhaal. “Voor ik zwanger was van Bobby heb ik een missed abortion gehad waar we bij de 12 weken echo achterkwamen. De miskraam kwam toen niet vanzelf op gang waardoor een ‘curretage’ nodig was,” zo vertelt Romy openhartig.

De nasleep

Romy vertelt verder en laat weten dat het nog wel even duurde voordat Bobby om de hoek kwam kijken. “Mijn cycles kwam daarna pas heel laat weer op hang en bleef erg onregelmatig en uiteindelijk duurde het vanaf het moment van stoppen met anticonceptie, de miskraam en de naslaap daarvan zo’n 8 maanden voor ik zwanger was van Bobby.”

Angst

De aanname is deels waar omdat de zwangerschap van Mozes en Juniper wel vlot verliepen. “Van Mozes en Juniper was ik beide heel snel zwanger, aldus Romy. Maar de brunette heeft zwanger worden na haar miskraam altijd nog spannend blijven vinden. “Omdat mijn eerste zwangerschap niet goed is gegaan vond ik de eerste weken wel elke keer heel onzeker en had ik steeds de angst dat het weer mis zo gaan.”

Droomboerderij

Romy en manlief Arie verruilden eind 2019 hun prachtige huis in het centrum van Amsterdam voor de boerderij waar Romy al haar hele leven van droomde. Ze kochten voor een duizelingwekkende 2,1 miljoen euro (en een ‘beetje’) een vrijstaand rijksmonument langs het slingerende riviertje ’t Gein, dat miljonairsdorp Abcoude met het kleine Driemond en Weesp verbindt. In hun nieuwe optrekje hebben het stel en hun kinderen Bobby (4), Mozes (3) en Juniper (0) de beschikking over bijna vijfhonderd vierkante meter woonruimte, inclusief gastenverblijf, en een waanzinnige tuin met onder meer eigen paarden.

