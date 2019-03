Romy Boomsma openhartig over sociale leven tijdens moederschap

Het krijgen van kinderen is een ingrijpende gebeurtenis in je leven. Niet alleen heb je voortaan de zorg voor je kroost, ook je sociale leven transformeert. Op Instagram doet Romy haar verhaal over hoe haar vriendschappen zijn verandert na de geboorte van haar twee kinderen.

De vrouw van Arie Boomsma schrijft op Instagram dat ze afscheid heeft genomen van een aantal vriendschappen sinds ze moeder is geworden. Daar heeft ze het best moeilijk mee gehad.

‘Toen ik vriendinnen vertelde dat ik zwanger was van Bobby had ik aan de reacties al kunnen aflezen hoe hecht sommige vriendschappen eigenlijk waren. Waar een van mijn beste vriendinnen begon te huilen van blijdschap voor mij was een ander vooral bezig met wat mijn zwangerschap voor háár zou betekenen. Confronterend wel, want juist tijdens het doormaken van zo’n enorme verandering en een wereld instappend die mij nog volledig onbekend was, die van vrouw naar moeder, had ik behoefte aan vertrouwdheid. Nu, een paar jaar later weet ik dat afscheid nemen van sommige (ongezonde)vriendschappen nodig is geweest’, schrijft Romy.

Positieve kant van slaapgebrek

Gelukkig zorgde het moederschap ook voor nieuwe en betere vriendschappen. Door de zorg voor Bobby Jo en Mozes heeft Romy namelijk een stuk minder slaap. En dat heeft weer als gevolg dat ze geen tijd en zin meer heeft om energie te steken in mensen die geen echte vrienden zijn.

‘Het slaaptekort heeft één groot voordeel. Mijn filter staat op scherp, ruimte voor bullshit of energie steken in mensen die dat niet verdienen of verkeerde intenties hebben is er simpelweg niet. Alsof ik nu ik zelf zoveel meer open sta voor wat ertoe doet, dat ook exact de mensen aantrekt die me zien zoals ik ben, en ik hen.’

Fulltime moeder

Romy zorgt fulltime voor de kinderen, terwijl Arie zich richt op zijn tv-carrière en eigen sportschool.

