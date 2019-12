Babynieuws: Romy Boomsma is zwanger van derde kindje

Romy en Arie Boomsma hebben leuk babynieuws: het stel krijgt namelijk een derde kindje. Dat kondigt Romy zojuist aan op Instagram.

Bijzonder

Romy deelt een foto van haar beginnende babybuikje en schrijft: ‘Zo bijzonder om weer mee te mogen maken, Arie en ik verwachten ons derde kindje💖. Het stel heeft al twee kinderen, Bobby Jo en Mozes. Romy zorgt fulltime voor de kinderen, terwijl Arie zich richt op zijn tv-carrière en eigen sportschool.

Vriendschappen verloren

De vrouw van Arie Boomsa vertelde eerder op Instagram dat haar vorige zwangerschappen haar vriendschappen veranderde: ‘Toen ik vriendinnen vertelde dat ik zwanger was van Bobby had ik aan de reacties al kunnen aflezen hoe hecht sommige vriendschappen eigenlijk waren. Waar een van mijn beste vriendinnen begon te huilen van blijdschap voor mij was een ander vooral bezig met wat mijn zwangerschap voor háár zou betekenen. Confronterend wel, want juist tijdens het doormaken van zo’n enorme verandering en een wereld instappend die mij nog volledig onbekend was, die van vrouw naar moeder, had ik behoefte aan vertrouwdheid. Nu, een paar jaar later weet ik dat afscheid nemen van sommige (ongezonde)vriendschappen nodig is geweest’, schrijft Romy.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders