Da’s nog eens een verrassing: Ronnie Flex wordt (al heel snel!) vader

Ronnie Flex (26) wordt vader. Dat heeft de rapper zojuist op Instagram bekendgemaakt.

‘Ik heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is,’ zo schrijft Ronnie bij een foto van een 3D-echo. ‘Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al super veel van je. Ook al was het niet zo gepland, je bent zwaar welkom. We wachten op je… chosen one.’

Privacy

Ronell Langston Plasschaert – zoals de rapper echt heet – maakt niet bekend wie de moeder is en vraagt in zijn post expliciet om haar met rust te laten. ‘Ik wil iedereen vragen om de privacy van mijn baby mama te respecteren. Ik doe voor de rest ook geen interviews of statements hierover.’

Bijna zover

Het duurt niet lang meer voor Ronnie zijn eerste kindje kan verwelkomen. Op de echofoto is te zien dat de onbekende dame op 3 oktober 27 weken in verwachting was. Dat zou betekenen dat ze nu op 31 weken zit.

Relatie

Er gaan vermoedens dat Ronnie Flex een relatie heeft met Famke Louise. Vorige week plaatste de zangeres en YouTuber de volgende foto op Instagram.