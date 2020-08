Roxeanne Hazes bedolven onder positieve reacties: ‘Wat ben je afgevallen’

Roxeanne Hazes (27) is de trotse moeder van zoon Fender (2), die ze samen met haar grote liefde Erik Zwennes kreeg. Op social media laat ze zien dat ze weer op het podium staat en haar fans zijn onder de indruk.

Niet alleen vanwege haar muzikale kwaliteiten, maar ook vanwege haar prachtige verschijning. De zangeres zou ontzettend zijn afgevallen, menen vele trouwe volgers. ‘Wat ben je knap’, klinkt het massaal. ‘Zo slank en knappie en alles staat je goed’, laat collega Glennis Grace weten.

Gewicht

Eerder vertelde Roxeanne nog eerlijk dat ze in haar zwangerschap 30 kilo was aangekomen. ‘Een hoop factoren speelden mee. Een enorme hoeveelheid vocht en ik heb alles behalve gezond gegeten. Iets wat ik zeker anders wil doen bij een volgende zwangerschap. Mijn buik is na de bevalling echt een zooitje. Een mooi zooitje weliswaar, want ik heb overal tijgerstrepen. En mijn billen en benen zitten nog vol met vocht.’ Bij een eenling komen de meeste vrouwen gemiddeld 11 tot 16 kilo aan in een zwangerschap.

Ruzie

Na een jarenlange ruzie met haar jongere broer AndrΓ©, is het nu weer goed tussen de twee Hazes-telgen. Dat kwam mede door hun kinderen, AndrΓ© Junior en Fender. Ook haar schoonzus Monique speelt een rol in het goedmaken van de vete. Roxeanne: “Eigenlijk wilden we het door de kinderen. Die waren op een dag mee (naar Holland zingt Hazes, red.) en zochten elkaar op. We hadden echt zoiets van: kijk dit nou. Die moeten toch gewoon met elkaar kunnen spelen? Toen we weggingen, hebben we elkaar een knuffel gegeven en contact gehouden.”

Angst

In juli 2018 beviel Roxeanne van haar eerste kind. Ze is door het moederschap veranderd, zo laat ze weten in de podcast Podnataal. Zo durfde ze lange tijd niet naar buiten omdat ze te angstig was dat Fender iets zou gebeuren. ‘Ik zie ineens overal gevaren die ik daarvoor niet kende. Dat ik niet met mijn kind naar een grote stad durfde omdat ik bang ben voor een aanslag. Dat ik niet durf te vliegen met mijn kind omdat ik bang ben voor een ongeluk. Autorijden wordt ineens een hel.’ Gelukkig gaat het steeds beter met haar angst en geniet ze vol van het moeder zijn. ‘Maar de angst dat hem ooit iets overkomt, is heel heftig’.

Zoon Fender en zijn papa:

Roxeanne en haar kleine man:

