Roxeanne Hazes na bevalling: ‘Ik ben geen Kylie Jenner, maar dat wíl ik ook niet’

Roxeanne Hazes (27) werd in 2018 moeder van haar eerste kindje: Fender. Voor een nieuwe shoot in LINDA. Meiden geeft ze zich letterlijk bloot. De zangeres vertelt hierin alles over haar bevalling, haar seksleven en waarom ze zich mentaal nu stukken beter voelt.

Het is niet de eerste keer dat Roxeanne uit de kleren gaat voor het blad. Maar hoewel ze het in het begin nog wel spannend vond, was dat al snel verleden tijd: de zangeres had na een tijdje niet eens meer door dat ze naakt was.

Roxeanne bevalling

‘Die mentaliteit heb ik nog steeds’, verklaart Roxeanne. ‘Het is niet zozeer dat ik mijn lijf zó mooi vind, maar ik heb een kindje gebaard, mijn buik is naar de tyfus, maar wat kan mij dat nou schelen? Ik ben geen Kylie Jenner, maar dat wíl ik ook niet.’ Omdat Hazes wat actiever wilde worden, besloot ze het roer om te gooien. ‘Doodongelukkig was ik. Ik was net moeder geworden, maar had hulp nodig om van de bank af te komen.’ Mentaal voelt ze zich nu stukken beter. ‘Zelfliefde staat voor mij nu op nummer 1.’

Seksleven

Nu ze van zichzelf heeft leren houden, heeft haar seksleven een flinke boost gekregen. ‘Nu we ouders zijn, doen we het wat minder vaak, daar ga ik niet over liegen. Maar het is niet ineens ‘brave-papa-mama-sex’. Onze sex is goed, en ook nog stout’, aldus de zangeres. En een tweede kindje? ‘Fender staat te popelen, hij wijst soms naar mijn buik en zegt: ‘Mama, baby?’, sluit Roxeanne af.

