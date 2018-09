Roxeanne Hazes haalt uit naar haters na ophef om ‘blote’ badfoto met zoontje

Nu Roxeanne Hazes moeder is, deelt ze trots de ene na de andere foto van haar zoontje Fender op Instagram. Een foto die ze afgelopen weekend plaatste, van haar en het kleintje ventje in bad, kon echter rekenen op enorm veel kritiek. Op de foto zijn deels Roxeanne’s borsten te zien, waarop veel volgers meenden dat Rox de foto enkel plaatste voor de aandacht. Dat maakte de zangeres woedend: in een nieuwe post slaat ze keihard terug.

Ophef

Roxeanne dacht een leuke foto met haar zoontje in bad te plaatsen, maar al gauw stroomden de negatieve reacties binnen. Boze tongen beweren dat de kersverse moeder de foto heeft geplaatst, omdat haar borsten goed te zien zijn. ‘Duidelijk vraag om aandacht. Draait deze foto om je zoon of om jou?’, schrijft iemand. Een ander: ‘Alles voor de likes…’

Niet seksueel

De zangeres is verbaasd over de kritiek. ‘Ophef over een vrolijk moment met mijn zoon in bad. Niet alle naakte huid is meteen seksueel gerelateerd’, schrijft ze in een nieuw bericht. ‘Jammer dat hier toch nog zo moeilijk over gedaan wordt.’

Prachtige foto

De verloofde van Erik Zwennes trekt zich niets aan van de negatieve reacties. Daarom plaatst ze nog een ‘naakt’ kiekje. ‘Voor hen die moeite hebben om dat onderscheid te maken, hier een foto van een 10 minuten oude Fender, driftig drinkend uit mijn borst. Ik vind het een prachtige foto, net zoals ik mijn kind prachtig vind! #normalisebreastfeeding.’

Rox’ reactiefoto:

De ‘omstreden’ foto:

Dit bericht bekijken op Instagram night night. 🌛 Een bericht gedeeld door ⚡⚡⚡⚡DOCHTER DRE⚡⚡⚡⚡ (@roxeannehazes) op 16 Sep 2018 om 1:34 (PDT)

Beeld: Peter Smulders