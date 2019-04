Roxeanne Hazes deelt krachtige boodschap over haar lichaam

VIVA Mama columnist Roxeanne Hazes is bijzonder openhartig over haar gewicht na haar zwangerschap. Toch wil ze daar niet langer de hele tijd mee bezig zijn. Want: daar is het leven immers veel tekort voor. You go girl!

Bij een prachtige foto schrijft de zangeres: ‘Omarm jezelf. Het leven is namelijk tekort om in gevecht te zijn met je lichaam. De volgende keer dat je denkt aan mooie dingen, vergeet jezelf dan niet mee te rekenen. 💥❤️ #doeslief‘

Afvalgeheim

Eerder in een openhartige Q&A vertelde Roxeanne al over haar strijd tegen de kilo’s. Wanner iemand vraagt ‘Wat is je afvalgeheim’, antwoordt de zangeres: ‘Girl, ik weeg nog steeds bijna 90 kg! Als jij hem hebt, vertel het me!’ Ze had dan ook verwacht dat ze na haar zwangerschap sneller op haar oude gewicht zou zijn. ‘Ik dacht dat ik weer snel mijn oude lichaam terug zou krijgen. Mijn eigen sokken aandoen is nog steeds slopend werk.’

Beeld: Instagram, VIVA Mama