Roxeanne Hazes: ‘Onbewust was ik deel gaan uitmaken van de moedermaffia’

Zangeres Roxeanne Hazes (26) is verloofd met Erik Zwennes (34). Samen hebben ze zoon Fender (10 maanden).

‘Toen me laatst in een interview werd gevraagd waarom een hoop mensen social media zien als kanaal waar je eindeloos je gal kunt spuwen, kon ik het antwoord niet geven. De term ‘vrijheid van meningsuiting’ wordt soms heel letterlijk genomen, ook onder mijn posts. Er zit altijd wel een Gea of Gonnie of ander moedermaffialid bij dat zich ergert aan mijn geplaatste kiekjes.’

‘Als ik alles wat ik op social media naar mijn hoofd geslingerd krijg serieus zou nemen, heeft Fender inmiddels al behoorlijk wat ziektes en eigenaardigheden gehad. Ik noem: reflux, spruw, kankerverwekkende straling door de babyfoon, oververhitting, onderkoeling en zo kan ik nog wel even doorgaan…’

‘Komt zij van Hazes óók nog even zeggen hoe het moet, bloedverziekend irritant’

‘Nu heb ik tot voor kort nooit begrepen waarom iedereen zich zo bemoeit met hoe ik mijn kind opvoed, maar toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk wel even in de spiegel mocht kijken. Zeker in de fase van net-moeder-zijn, deelde ik maar wat graag ongevraagde tips met vriendinnen en kennissen. Als ik eenmaal wist hoe Fender een nacht goed sliep, moest iedereen dat ook maar zo proberen. Bloedverziekend irritant natuurlijk. Komt zij van Hazes ook nog even zeggen hoe je het moet doen. Alsof het niet al pittig genoeg is, al die fases, sprongetjes, tandjes, het überhaupt hebben van een onvoorspelbare baby. Want dat zijn ze, onvoorspelbaar!’

‘Na een flinke dosis zelfreflectie ben ik gestopt met het geven van ongevraagd advies. Ik schaamde me dood toen ik erachter kwam één van hen te zijn geworden. Onbewust was ik deel gaan uitmaken van de moedermaffia, maar ik ben op tijd uit die sekte gekropen. Want ik heb absoluut niet alle wijsheid in pacht. Sterker nog: mijn baby is nu op een leeftijd dat hij volgens alle fora zou moeten doorslapen. ‘Nou, dat doet hij niet en ik heb ook geen zin meer om je tips op te volgen, Cynthia!’’

‘Je deelt nu eenmaal niet zo snel een huilend kind dat last heeft van doorkomende tandjes’

‘Nog zo iets: die onderlinge competitie. ‘Mijn kind loopt al.’ ‘Die van mij stapelt blokken op elkaar en die van jou, Rox?’ ‘Nou, Fender pakt lachend zijn eigen schijt wanneer ik zijn luier verschoon.’ Het constant in de gaten houden van wat mijn baby al zou moeten kunnen, daar ben ik ook mee gestopt. Die shit maakt je onzeker. Al die moeders die zich steeds willen bewijzen door te laten zien wat hun kind al kan.’

‘Mijn social media staat vol met: de eerste ‘mama’, het al vroeg kunnen staan op zijn beentjes, schaterlachende baby’s… Je deelt nu eenmaal niet zo snel een huilend kind dat last heeft van doorkomende tandjes. Of een niet slapend kind dat liever bij papa en mama is dan in zijn eigen bedje. Toegegeven, dan is het soms best prettig om andermans leed ook te lezen en te herkennen. En hoewel ik nog steeds niet begrijp waarom mensen soms zulke lelijke comments moeten schrijven, is dát misschien wel het antwoord op de vraag die me in het interview werd gesteld: andermans leed verzacht soms het jouwe.’

