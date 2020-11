Roxeanne Hazes overladen met complimenten na delen kiekje met Fender

Tweede kindje

In het winterboek van LINDA.meiden doet Roxeanne onder meer een boekje open over de eventuele komst van een tweede kindje. Als het aan Fender ligt, wordt-ie namelijk wel een grote broer. ‘Hij staat te popelen’, vertelt de zangeres erover. ‘Soms wijst hij naar mijn buik en zegt: ‘Mama, baby?’

Trouwplannen

Toen Fender nog niet geboren was, werd Roxeanne al door Erik ten huwelijk gevraagd. Intussen zijn de twee al een hele tijd verloofd, maar is er nog altijd geen definitieve huwelijksdatum gepland. ‘Zoals we er nu over denken, willen we naar Las Vegas. Een van onze lievelingsbands geeft daar in april een afscheidsconcert en we vinden het een goed idee om dat te combineren,’ vertelde Roxeanne destijds aan Story over haar huwelijksplan. ‘Eerst trouwen in zo’n kapelletje met een foute Elvis Presley en een Marilyn Monroe om daarna naar het concert te gaan.’ Door Fender is het huwelijk naar de achtergrond verdwenen, zo vertelde Erik. ‘Wanneer Fender wat ouder is zullen we weer eens over een bruiloft gaan nadenken. We hebben geen haast.’

