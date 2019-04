Roxeanne Hazes: ‘Rock-’n-roll never dies, maar slapeloosheid maakt van iedere ouder een brave Hendrik’

Zangeres Roxeanne Hazes (26) is verloofd met Erik Zwennes (33). Samen hebben ze een zoontje, Fender. Voor VIVA Mama schrijft ze een column als kersverse moeder.

‘Vannacht heeft mijn zoon voor het eerst gevlogen. Hij zweefde boven ons bed, tussen onze hoofden in. ‘Schatje, je droomt. Het is niet echt,’ hoor ik Erik zeggen. En ik maar met grote ogen wijzen naar de lege ruimte tussen onze kussens.’

‘Nog mazzel dat Fender zich niets van mij aantrekt en vredig verder snurkt. Met een klam voorhoofd zie ik zijn zwevende gestalte langzaam weer in een kussensloop veranderen. Voor ik me omdraai, bijt ik de kamer nog even toe hoe belachelijk het is dat mij dit wordt aangedaan. ‘En niemand die even zegt dat ik aan het dromen ben!’ Waarop Erik lachend naar zichzelf wijst. Ja, de dromende Rox is misschien een heel klein beetje onredelijk…’

‘Maak je partner maar eens 12x per nacht wakker voor een wc-bezoek van drie druppels’

‘Tijdens mijn zwangerschap sliep ik ook al zo slecht. Rock-’n-roll never dies, maar slapeloosheid maakt van iedere ouder in spé een brave Hendrik. Maak maar eens twaalf keer per nacht je partner wakker om je ronde lijf uit bed te helpen voor een wc-bezoek. En dan vervolgens drie druppels plassen en op de terugweg alweer moeten.’

‘Nu hadden we tot voor kort een ‘oké’ slapend kind naast ons liggen. Na de eerste heftige weken met krampjes en alle typische angsten (‘Hij ademt niet meer! Voel dan… VOEL DAN!’) sliep hij soms wel tot half negen. En die nachtflesjes wennen vanzelf. Maar toen werd hij zes maanden en sliep hij ineens hels. Daarom gaan we tegenwoordig nog vóór tien uur naar bed.’

‘Tenminste, als mijn werk dat toelaat. Want laatst speelde ik midden in de nacht in het Rijksmuseum. Overdag inpakken, voorbereiden en repeteren (waar Fender bij was, want hij moest de Nachtwacht zien, vond ik). Daarna brachten we hem naar mijn schoonouders en rond middernacht waren we weer bij het Rijks. Ik speelde een set van een uur, lulde nog even na met het publiek en om vier uur stapten we binnen bij mijn schoonouders.’

‘Leuk, papa en mama zijn er weer!’

‘Fender lag in coma en wij gingen er zachtjes naast liggen, wetende dat hij een paar uur later alweer wakker zou worden. Hij kwam alleen iets sneller dan gepland. Na drie minuten dacht hij: leuk, papa en mama zijn er weer! Gaan we eruit?’

‘Ik verdenk de buren ervan ergens een baby verstopt te hebben, dat kán niet anders’

‘Zoals alle jonge ouders hebben we dus een flink slaaptekort en dat doet soms gekke dingen met je. Zo reden we ineens tachtig op de snelweg, vergat ik mijn oversized bloes goed dicht te knopen, deed ik een keer boodschappen in mijn ondergoed, heb ik overal huilende baby’s gehoord die er na grondige inspectie toch niet bleken te zijn (al verdenk ik de buren er nog steeds van ergens een baby te verstoppen, dat kán niet anders), heb ik slapend mijn vriend geslagen, heeft hij de telefoonlader uit het stopcontact gehaald en op mijn hoofd gelegd en hebben we samen bizarre slaapwandelavonturen beleefd. Hmm… Vanavond misschien maar een keer om negen uur naar bed?’

