Schaterlachen: Roxeanne Hazes deelt vertederende video van zoontje

Roxeanne Hazes schrijft in haar columns voor VIVA Mama openhartig over het moederschap. De zangeres trakteert haar volgers dit keer op een vertederende video van haar zoontje Fender. Wat een schaterlach heeft het ventje!

Op de beelden is namelijk te zien dat de kleine Fender niet meer kan stoppen met lachen. ‘Dat lachen om zijn eigen grappen, heeft-ie van mij…’, schrijft de zangeres erbij.

Heerlijk

De rode hartjes stromen binnen onder het filmpje. Daarnaast is te lezen dat de fans van Roxeanne smelten bij het zien en horen van Fenders lach. ‘Wat een lekker kind!’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Wat HEERLIJK!’

Net z’n moeder

Volgens haar volgers lijkt Fender als twee druppels water op zijn moeder. Zo reageert iemand dat hij ‘echt Roxeannes lach heeft’. Iemand anders laat weten: ‘Wat lijkt hij nu veel op jou. Mooi!’

Beeld: VIVA Mama, Instagram