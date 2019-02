Vers van de pers: Roxeanne Hazes is de nieuwe columniste van VIVA Mama

View this post on Instagram

Hier was je net een paar dagen oud. De eerste weken als moeder zijn als een constante roes aan me voorbij gegaan. Ik herinner me weinig slaap, buikkrampjes en complete onzekerheid over het ouderschap. Geen idee wat we aan het doen waren, maar instinctief doe je het goed. Mensen zeiden me dat we ervan moesten genieten. “Ze worden zo snel groot.” En hoe vaak je ook “Natuurlijk doen we dat.” zegt, de angst om het fout te doen overheerste vaak. Om niet te beginnen over die focking hormonen, die door je lijf gieren. Vandaag ben je 7 maanden oud en kijk ik terug naar de afgelopen maanden met jou. Ik kan niet beschrijven wat ik voor jou en je papa voel. Jullie zijn voor mij de meest pure vorm van liefde. Ik ken je, je kent ons. Ik herken je huiltjes, waar je blij van wordt, wat je stom vindt. De buikkrampjes en slaaptekort hebben plaats gemaakt voor weten dat alles een fase is. Dat het een wonder is dat jij op de wereld bent. Dat we het goed doen, @erikzwennes. Mijn liefde voor jou, lieve Fender, is het mooiste wat ik als mens mag voelen. Mama zijn is de beste taak die ik ooit heb mogen krijgen. In nog duizend levens hoop ik jou als zoon te mogen hebben, want in mijn ogen ben je perfect. Net als papa dat voor mij is. Nu, maanden verder, zal er altijd een kleine onzekerheid in mij schuilen. Ook als moeder. Maar jou zien lachen, zo vaak, is ons diploma als ouders. ❤️