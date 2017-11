Rumailah: ‘Geen kind op de crèche heeft zulke exclusieve sneakers’

Pyjamadag? Bij de gedachte alleen al moet Rumailah Burden (27) aan de beademing. Haar kind loopt er altijd piekfijn bij. Net als zijzelf trouwens.

Productie en foto’s Daphne Ponsteen | Interviews Renée Lamboo – Kooij

Rumailah Burden (27) is accountdeveloper en blogt op ohmothers.com over dochter Giselle (18 maanden).

Duurste ‘Het duurste wat ik ooit voor mijn dochter kocht was een boxpakje van Stella McCartney. Het kostte honderd euro. Er stonden leeuwtjes op en allerlei circus-dieren. Na twee maanden paste het haar niet meer.’

Allerduurste ‘O nee, het allerduurste was haar customized leren jasje van Cookie Club Kids, met haar achternaam achterop. Honderdvijftig euro kostte het. Mijn man vond het een geweldig ding, ik heb hem maar niet verteld hoe duur-ie was.’

Van Kanye ‘Mijn dochter heeft twee paar Yeezy’s. Sneakers ontworpen door Kanye West, daar is heel moeilijk aan te komen. Giselles oom en tante hebben een sneakerwinkel en konden het daardoor regelen. Dat exclusieve vind ik wel leuk. Dan weet ik tenminste zeker dat niet iedereen op de crèche ze ook heeft.’

Geen grijs ‘Natuurlijk heeft Giselle ook joggingbroekjes, maar dan wel leuke. Niet van die grijze, wijde dingen. Daar zul je mijn kind – en mij trouwens ook – echt nooit in zien.’

