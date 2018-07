Zijn ‘rust, reinheid en regelmaat’ noodzakelijk als je kinderen wil? Sofie zoekt het uit (#8)

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single, en nu is ze terug. Niet alleen met een vlog, maar ook met een column in VIVA.

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier wekelijks volgen.

Zie ook: Is een eetstoornis een reden om niet aan kinderen te beginnen?

In aflevering 8 praat Sofie met Lotte Nap. Sofie was in de veronderstelling dat ‘rust, reinheid en regelmaat’ heel belangrijk zijn als je kinderen hebt, maar Lotte en haar gezin kiezen voor het avontuur. Ze gaan voor onbepaalde tijd door Europa toeren. Waarom kiezen ze daarvoor en hoe pakken ze dat aan? Ook praat Sofie hierover met haar vader, die werkzaam is als piloot. Tot slot krijgt Sofie bezoek van Farola Dumont. Ze is werkzaam als doula en begeleidt vrouwen tijdens de zwangerschap en bevalling.

