Scottie Jones – de pasgeboren dochter van Saar Koningsberger – is pas een week oud, of haar moeder heeft alweer een nieuwe vlog in elkaar gedraaid. Met als resultaat een video over de bevalling van de presentatrice, waarin ze álle details onthult.

In de vlog van Saar word je meegenomen vanaf de eerste minuut van haar bevalling. Haar weeën, de bevalling die steeds verder op gang komt en het moment dat ze haar dochtertje in haar armen sluit: geen moment blijft ongefilmd.

Moeizaam

Het zwanger worden ging voor Saar niet zonder vallen en opstaan. ‘Het was een lange weg met vele hobbels en eindeloos veel bezoeken aan het ziekenhuis en hormoonbehandelingen, maar het is ons gelukt. Na 2,5 jaar ben ik zo zo ZO blij en trots om jullie te vertellen dat ik zwanger ben’, schreef ze destijds bij de foto die haar zwangerschap onthulde. Ook de bevalling ging niet zonder slag of stoot; bij de laatste vier weeën was er ook echt wel paniek in de tent, aldus Saar. Maar nu is de presentatrice gelukkiger dan ooit. ‘Het is de allermooiste en allerliefste baby die we ons maar mogen wensen.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron LINDAnieuws | Beeld ANP, YouTube