Sanne Vogel blikt terug op zwangerschap: ‘Ik mis die buik geen seconde’

Sanne Vogel is sinds kort moeder van de tweeling Loewy en Bella. Na een pittige bevalling leeft ze nu op een roze wolk. Op Instagram blikt ze terug op haar ‘giant skippybal’, zoals ze haar buik tijdens de zwangerschap zelf noemt.

De actrice plaatst een before en after foto van haar buik. Op de ene foto staat ze hoogzwanger in de babykamer en op de andere foto staat in de babykamer met haar kleintjes in haar armen. ‘Weten jullie die ene foto nog? Van die ENORME buik (swipe naar rechts)? Man als ik er nu naar kijk kan ik wel janken!’, schrijft ze bij de foto’s.

Dankbaar

Sanne had tijdens de zwangerschap een enorme buik die haar op een gegeven moment in de weg ging zitten. ‘Wat was het zwaar om zo een giant skippybal te dragen en iedereen die zei: Je gaat die buik nog missen…. Ik mis hem geen seconde! Hij groeide na die foto ook nog een maand lang door, die foto’s zal ik jullie en mezelf besparen! Maar wat ben ik blij met wat er uit die buik is gekomen! Dat die twee apen 37 weken en 4 dagen hebben kunnen blijven zitten is een geschenk. Iets waar je als moeder niks over te zeggen hebt en waar ik alleen maar dankbaar om kan zijn.’

Pittig

Sanne moest na de bevalling nog flink herstellen. Na een inleiding van drie dagen, werd het helaas een keizersnede en dat is fysiek best pittig. Haar vriend Melchior heeft gelukkig genoeg vrij genomen zodat ze deze opstart echt met zijn tweeën kunnen doen. ‘Ik had het fysiek in mijn eentje niet gekund. Daarnaast krijgen we ontzettend veel hulp van lieve vrienden en familie en hebben we ons echt goed kunnen voorbereiden op deze periode dankzij het boek ‘O jee, het zijn er twee’.

