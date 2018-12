Sanny Verhoeven over haar bevalling en het moederschap: ‘In het begin huilde ik om alles’

Had je door de zware bevalling ook een moeilijke kraamtijd?

‘In het begin kon ik amper lopen door de pijn in mijn rug en was ik erg emotioneel. Huilen joh, om álles. Vaak wist niet eens waarom, maar ik kon het niet stoppen. Het voelde alsof mijn hormonen helemaal door elkaar waren geschud. Verder hadden we nog de pech dat we geen volledige kraamzorg kregen, vanwege een tekort aan kraamhulpen in Amsterdam. Werden we een paar uur per dag helemaal volgepropt met informatie, en moesten we het daarna maar zelf uitzoeken. Echt heftig. Pas na drie weken, toen we wat meer gewend waren, werd het écht leuk.’

‘Het feestje herinnerde me aan wie ik zelf ook alweer was’

Toch stond je twee weken na je bevalling alweer te dansen op een feestje. Werd je daar gelukkig van?

‘Héél gelukkig! Maar eerlijk is eerlijk, we waren niet heel lang op het feestje. Een vriend van ons gaf een groot feest omdat hij veertig werd. Mijn ouders kwamen oppassen, zodat wij er twee uurtjes naartoe konden. Het was vooral leuk omdat dat het eerste moment in lange tijd was dat we al onze vrienden weer zagen. Drankje, dansje en toen gauw weer naar huis. Hoe kort het ook was, het maakte wel dat ik weer even herinnerd werd aan wie ik zelf ook alweer was. Net zoals toen ik na de eerste week weer in mijn eentje naar de bakker liep: heerlijk.’