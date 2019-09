Save the date: op deze dag worden de meeste baby’s verwekt

Wanneer kruipen we het liefst tegen elkaar aan..? Is dat tijdens de zwoele zomermaanden of de koele winterwintermaanden? Aangezien de meteorologische herfst al is begonnen – en de zomer dus eigenlijk al op haar eind is – leek het ons een goed moment om het over de meest vruchtbare dag van het jaar te hebben.

Die vindt namelijk niet in september – zoals veel mensen graag denken – plaats, maar in hartje winter. Namelijk op 11 december. Hoe deze conclusie is getrokken? Simpel, midden september worden de meeste kinderen geboren, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Fatherly.com.

Dat betekent dat we in december het liefst met elkaar onder de lakens duiken, met 11 december als stip op nummer één. En dat is best te verklaren: december staat voor knusse gezelligheid, een goede dosis hygge en veel familiegelegenheden. En daarbij, het geluksgevoel dat we krijgen van het samenzijn tijdens de familieavondjes, is te vergelijken met de boost die we krijgen van seks. Niet zo gek dat we ons laten meeslepen en meer zin krijgen in seks, ahum, gezelligheid onder de lakens.

Misschien alvast de agenda vrijhouden voor de elfde?