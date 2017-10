Say what: met dit alledaagse product kun je testen of je zwanger bent

Je zou maar willen testen of je zwanger bent, maar geen test bij de hand hebben. Het kan je zomaar gebeuren. Dan is er altijd nog deze – niet honderd procent betrouwbare! – methode. Je kunt namelijk met behulp van een tube tandpasta testen of je zwanger bent!

Nogmaals, deze methode is niet honderd procent betrouwbaar, maar for the time being (totdat je wél een echte zwangerschapstest in handen hebt) kan het een oplossing zijn. Het enige wat je ervoor nodig hebt is tandpasta.

Het gaat als volgt in zijn werk. Je kunt deze test, net als een gewone test, het best doen in de ochtend. Dan is het HCG hormoon (wat de zwangerschap aantoont) het best zichtbaar. Je plast in een potje en mengt een deel van je urine met een gelijk deel tandpasta. Roer dit tot een gladde massa. Je laat dit een minuut of vijf rusten. Gebeurt er niets? Dan ben je niet zwanger, maar verkleurt de pasta of gaat deze schuimen, dan ben je naar alle waarschijnlijkheid zwanger. Test het natuurlijk wel even met een goede, betrouwbare zwangerschapstest.

Bron MetroUK | Beeld iStockphoto