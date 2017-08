Schaamteloos borstvoeding geven? In deze cafés kan het

Borstvoeding geven in het openbaar? Het zou een doodnormale zaak moeten zijn. Helaas is dat (nog) niet het geval en rust er een flinke taboe op. In Brussel willen ze daar verandering in brengen.

‘Borstvoeding Welkom’, staat er op de sticker die vier Brusselse cafés vorige week op hun raam plakten. Daarmee geven zij aan dat kersverse moeders hier zonder enige schaamte borstvoeding kunnen geven. De stickers zijn onderdeel van de campagne ‘Borstvoeding Welkom’, een initiatief van staatssecretaris Bianca Debaets in samenwerking met expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan.

Geen gêne

Het Chicago Café was de eerste bar die de sticker opplakte. Uitbater Julie Belaen beviel zelf onlangs va neen dochter en was al snel om. ‘We waren sowieso al kindvriendelijk, maar nu zijn we ook borstvoedingsvriendelijk,’ vertelt ze aan De Standaard. ‘Bij ons is er geen gêne, maar in de klassieke bistro is dat soms anders. Vaak gaat het uiteindelijk niet om de gêne, maar om de faciliteiten die voorhanden zijn.’

Extra hulp

Na het Chicago Café volgden al snel de Monk, Kaffabar en Bar Recyclart. Volle Maan helpt een handje door de deelnemende cafés te voorzien van onder meer een borstvoedingskussen en tetradoeken. Ook zorgen de bars voor een verschoningshoekje en kunnen moeders rekenen op extra hulp in de vorm van een glaasje water of assistentie van de obers.

Bron De Standaard | Beeld Sanoma Beeldbank