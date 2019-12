Science says: kindje jarig in januari? Dan is-ie speciaal

Kindje jarig in januari? Bofkont, want de wetenschap stelt dat kinderen die vroeg in het jaar geboren worden, een voorsprong hebben als het gaat om onder andere sport en onderwijs. Ook goed nieuws voor de moms (to be) die in januari zijn uitgerekend.

En daar blijft het niet bij, want diverse onderzoeken wijzen uit dat als je kindje jarig is in januari hij of zij in nog meer dingen ‘goed’ is.

Januari kinderen zijn goedaardig

Kinderen die midden in de winter geboren worden, worden, volgens een enquête uit 2014, niet zo snel boos. In de winter geboren kinderen zin minder prikkelbaar dan leeftijdsgenoten geboren in de warmere maanden.

Je kind is een sportster in wording

Volgens een Australisch onderzoek hebben kinderen die in januari geboren zijn, meer aanleg om een sportster te worden. Als je in januari geboren bent, heb je namelijk bijna 12 maanden groei voor op je klasgenoten die laat in het jaar geboren zijn.

Lees ook:

4x geen vervelende kinderen met het kerstdiner

Januari kinderen hebben meer aanleg om artsen te worden

Onderzoekers ontdekten dat kinderen in januari vaker huisartsen zijn.Interessant!

Of ze worden een beroemdheid!

Een studie gepubliceerd in het Journal of Social Sciences ondervond dat een onevenredig aantal beroemdheden het sterrenbeeld Waterman hebben. En een Waterman is geboren tussen 20 januari en 18 februari.

Januari kinderen hebben het sterrenbeeld Steenbok óf Waterman

Over astrologie gesproken, een kind dat in januari geboren is, heeft het sterrenbeeld Steenbok of Waterman. Degenen die het sterrenbeeld Steenbok hebben, hebben een romantische, praktische en oude ziel. Ondertussen worden kinderen die later in januari geboren worden (met het sterrenbeeld Waterman), gezien als onafhankelijke diepdenkers.

Tot slot, onze favoriet: een verjaardag in januari betekent iets om naar uit te kijken tijdens de lange winterdagen – en nóg een goede reden om als gezin gezellig samen te komen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Famme.nl, beeld: iStock