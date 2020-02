Science says! Zó voorkom je dat je kind een jokkebrok wordt

Een jokkebrok: een kind dat altijd liegt, een kind dat veel liegt. Hoe voorkom je dat je kind(eren) liegen, ze weten immers wanneer én hoe ze een leugentje (om bestwil) moeten droppen, en hoe leer je ze om altijd eerlijk te zijn? Spoiler alert: het is niet zo moeilijk als je denkt.

Volgens onderzoek, dat gepubliceerd is in de Journal of Experimental Psychology is de reactie van ouders op het opbiechten van een leugen key als het gaat om het bevorderen van eerlijkheid bij je kind.

Twee verhaaltjes

Tijdens het onderzoek werden kinderen tussen de vier en negen jaar oud onderzocht. Zij moesten een verhaal lezen over kinderen die zich slecht gedroegen. In het ene verhaal stal de hoofdpersoon snoep van een vriendje. Het andere verhaaltje beschreef hoe een vriendje van de schommel word geduwd. In het verhaaltje van het gestolen snoepje vertelt het schuldige kind tegen zijn moeder dat wat hij gedaan heeft. Bij het verhaal over de de schommel liegt het kindje over zijn daad.

‘Hoe voel jij je daarbij?’

Tijdens het lezen vroegen de onderzoekers wat zij van de hoofdpersonen in de verhalen vonden. Ze vroegen hoe zij zich voelden bij het gedrag van de hoofdpersonen en hoe zij dachten dat de hoofdpersonen zich voelen. Toen de kinderen klaar waren met lezen, stelden de onderzoekers dezelfde vragen over de moeders van de hoofdpersonen in de verhaaltjes.

Daarnaast kregen de ouders van de kinderen uit het onderzoek een vragenlijst met vragen over de eerlijkheid van hun kind voorgeschoteld. Daarin moesten zij aangeven of hun kind goed is in schuld bekennen of juist een handje van liegen heeft. Uit beide onderzoeken bleek dat de kinderen die door de ouders als het meest eerlijk werden omschreven, ook de kinderen waren die eerlijkheid aan positieve emoties konden linken. Deze kinderen zeiden tijdens het onderzoek bijvoorbeeld dat de hoofdpersonen in beiden verhaaltjes zich beter zouden voelen als zij eerlijk bekenden wat ze hadden gedaan. Én dat ook hun moeders zich beter zouden voelen.

Niet direct boos worden

De onderzoekers beweren dat kinderen minder liegen als ze weten dat hun ouders gelukkiger worden als zij hun daden bekennen. Reageren met ‘Ik ben blij dat je het me verteld hebt’. Of ‘Wat goed dat je dit vertelt’. Zal positief en dus eerlijk gedrag opleveren.

Boeken

Er zijn verschillende boeken voor kinderen over jokken en liegen, die kunnen helpen met je kind te praten over het gedrag.

– Ik lieg niet!, Christianne Jones (4 tot 7 jaar)

– Het Liegbeest, Udo Weigelt (4 tot 7 jaar)

– Een grote dikke leugen, Thierry Robberecht (4 tot 7 jaar)

– Lars Leugenaar – Het pudding probleem, Joe Berger (4 tot 8 jaar)

– De smoes van Loes, Henk Hokke (6 tot 9 jaar)

