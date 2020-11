Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Seks in het bijzijn van je kind

Een topic waar de meningen over verdeeld zijn op het VIVA-forum: seks hebben in het bijzijn van je baby. De één vindt het niets bijzonders, de ander vindt het schandalig. Wel is er een gedeelde weerstand tegen meekijkende katten of honden.

Phloxx : ‘Ik zou het denk ik zelf niet kunnen, omdat ik me dan bekeken voel. De hond mag ook niet, hoor. Maar zolang het kind nog niet genoeg cognitief vermogen heeft om zich er bewust van te zijn dat er iets gebeurt, kan ik het niet schandalig noemen.’

Jufjoke : 'Ik zou het zelf niet doen, maar schandalig vind ik het niet. Het wordt wat anders als je je kleuter voor de tv parkeert en even een blowjob in de bijkeuken gaat doen.'

Thanx : 'Ik denk dat het vooral voor jezelf raar kan zijn, die baby krijgt het toch niet mee. En tijdens de zwangerschap heb je toch ook seks? Dan zit zo'n baby op de eerste rij. Zelf heb ik het wel eens gedaan met mijn baby van twee maanden in het wiegje naast het bed. Later namen we vaak ons momentje als het kind voor de tv zat.

Lilalinda : 'Naast slapende babies wel hoor, ook als ze direct bij ons in de buurt lagen. Ik vind het nu, met wakkere pubers veel lastiger om ontspannen seksmomenten te vinden.

Oldwood: 'Nee, ik seks niet in het bijzijn van mijn kind. Ik droog spontaan op als hij erbij ligt. Even een vluggertje in de slaap- of badkamer als hij tv kijkt vind ik prima, maar verder niet. Krijg al de zenuwen van een kat die meekijkt.'

Beetjegek : ‘Nood breekt wet. Pas toen ze echt bewust werden van hun omgeving deed ik dat niet meer nee. En ze moesten diep slapen. Honden en katten gaan naar je zitten kijken dus die moeten ook weg.’

Vanpoeshoven : 'Als we op vakantie zijn slapen we bijna altijd met z'n vieren op een hotelkamer. We zijn redelijk bedreven geraakt in geluidsloos seks hebben. Tenminste, dat denken we zelf.'

Rooss4.0 : 'Sommige mensen slapen jaren met hun baby/peuter/kleuter in één kamer. Ik heb daar nooit iets van begrepen. Ik heb graag een beetje privacy in de slaapkamer.'

Borboletas : 'Mijn kind is inmiddels bijna drie jaar oud en ik kan het fysiek niet eens. Laatst begon hij een keer 's nachts te roepen (vanuit zijn eigen slaapkamer) terwijl we bezig waren en ik droogde spontaan op. Er gebeurde echt helemaal niks meer. Hormonaal grapje van moeder natuur denk ik.'

Maída: 'Mijn man wil de baby in de co-sleeper als die geboren is, het liefst voor een langere tijd. Maar dat betekent niet dat wij geen seks meer gaan hebben, denk ik. Anders mag die van mij gauw naar zijn eigen kamertje. We zouden er allebei geen probleem mee hebben als de baby slaapt. Maar goed, de baby moet nog geboren worden, dus wie weet gaat het toch anders.'

Beeld: Unsplash