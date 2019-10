Buik-proof standjes: seks met een buik ertussen

Cadeautje van moeder natuur: tijdens de zwangerschap is alles beter doorbloed en hebben de meeste vrouwen meer zin in seks. Al zit er wel een buik in de weg. Heeft je baby dan geen last van jullie?

Een kwart tot de helft van de vrouwen is bang dat seks slecht is voor haar ongeboren baby. Ook veel mannen zijn daar bang voor. Hoeft niet. Verloskundige Cecile van der Speld: ‘Seks tijdens de zwangerschap is normaal en veilig. Er zijn maar een paar situaties waarbij het afgeraden wordt. Wanneer de placenta bijvoorbeeld vlak voor de baarmoedermond ligt, kan die door penetratie in het ergste geval gedeeltelijk losraken. Maar bij een normale, gezonde zwangerschap kun je gewoon seks hebben. Veel vrouwen stellen er vragen over en vooral mannen vinden het vaak eng. Dat is dus nergens voor nodig. De baby merkt er niks van.’

Buik-proof standjes

Jij bovenop

Laat je gehurkt of op je knieën op je partner zakken. Zo rust er geen gewicht op je buik en borsten en kun je zelf het tempo bepalen.

Hij boven, maar niet op jou

Bij dit standje ligt hij niet bovenop je, maar steunt hij op handen en knieën. Zo komt je buik niet in de verdrukking.

Allebei op je zij

Ga met de gezichten naar elkaar toe liggen en trek één been op om hem de ruimte te geven.

Lepeltje-lepeltje

Vooral fijn als je hoogzwanger bent: jij ligt op je zij en hij ook, tegen je rug aan.

Standje stoel

Als hij op een stoel zit, kun je op zijn schoot gaan zitten met je gezicht óf je rug naar hem toe. Jij bepaalt het tempo en hij heeft zijn handen vrij om je te strelen.

Doggy style

Jij gaat op handen en knieën zitten, hij achter je. Door iets te verschuiven kun je variëren met de mate en intensiteit van de penetratie.

Tekst Milou van der Will Illustraties The Phoney Club

