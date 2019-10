Mama uit! Sexy aan! Zo blaas je de seks nieuw leven in

Bungelt seks bij jullie na de komst van de baby onderaan het prioriteitenlijstje? VIVA Mama to the rescue! Met deze tips heb je zo weer pret in bed.

1 Wake-upcall

Veel slapen doe je toch al niet, dus dat halfuurtje eerder de wekker zetten maakt ook niet meer uit. Wek je lover met een orale traktatie en je wordt de rest van de dag verliefd aangekeken.

2 Netflix & chill

Hangen jullie vaak lusteloos voor de tv? Zet dan eens iets anders op dan het zoveelste seizoen van Modern family. Na een goede pornofilm scheuren jullie binnen no time de kleren van elkaars bloedhete lijf.

3 De reünie

Kinderen in bed, kaarsjes aan, tv uit. En dan: praten. Niet over de kinderen, maar over jullie. Haal herinneringen op aan de tijd dat jullie nog geen ouders waren. Dan komt de passie van toen vanzelf weer terug.

4 Deur op slot

Ligt je peuter gillend op de grond omdat je niet voor de zeventiende keer dezelfde puzzel wil maken? Haal diep adem, zet de dvd van Brandweerman Sam op repeat en sleur je lover naar de slaapkamer/wc/badkamer voor een stoom afblazend vluggertje.

5 Save the date

Niet het meest romantische, maar seks op de agenda zetten werkt. Plan een vaste avond in de week waarop jullie alleen tijd voor elkaar nemen. For sure dat het je nieuwe favoriete avond van de week wordt.

6 Lekker anders

Altijd op dezelfde manier en op dezelfde plek seksen: boooring. Doorbreek de sleur en doe het bijvoorbeeld eens tijdens het middagdutje van de kinderen. En dan niet ‘gewoon’ in bed, maar op de keukentafel, het aanrecht of de wasmachine.

7 Stomend heet

Springt je lover na het sporten thuis altijd meteen onder de douche? Stap er eens bij voor een sexy insop-sessie. Lees hier hoe je het best kan vozen in de natste kamer van het huis.

Dit artikel heeft eerder in VIVA Mama gestaan. Je kunt de editie hieronder online bestellen.