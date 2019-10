Sesamstraat introduceert nieuwe verhaallijn over verslaving

Na de onderwerpen daklozen en pesten gaat de snoezigste straat ter wereld het nu over een nieuw thema hebben. De bewoners van de Amerikaanse Sesamstraat gaan kennis maken met het begrip verslaving.

De eer is aan de nieuwe bewoonster Karli, die aan Elmo gaat uitleggen dat haar moeder verslaafd is. Om die reden zal Karli uit huis geplaatst worden. Ook vertelt ze dat haar moeder naar meetings gaat waarin ze over haar problemen praat. Karli zelf gaat ook hulp krijgen om er mee om te leren gaan, zo legt ze uit.

Ook een 10-jarig meisje, van wie de ouders echt verslaafd zijn, vertelt aan de jonge kijkers hoe dat voor haar is.

Sesamstraat en verslaving: om taboes uit de weg te ruimen

Sesamstraat heeft de aflevering gemaakt om het onderwerp voor kinderen bespreekbaar te maken. De serie wil hiermee laten zien dat het iets is waar meerdere mensen mee worstelen. ‘We willen laten zien dat kinderen vrij zijn om erover te praten en ouders een handvat geven om dat met ze te doen. Ze hebben de neiging om het onderwerp te vermijden, maar het is iets wat ze hard nodig hebben,’ aldus een woordvoerder.

Karli werd speciaal voor de nieuwe verhaallijn geïntroduceerd in Sesamstraat. Eerder werden ook kinderen met ouders in de gevangenis en autisme behandeld in Sesamstraat.

Bekijk hier de introductie van het thema in Sesamstraat: