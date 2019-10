Shay Mitchell bijt van zich af na momshaming op Instagram

Shay Mitchell (32) heeft een hoop boze volgers op haar dak gekregen. De actrice bezocht kort na haar bevalling het verjaardagsfeest van Drake, en dat wordt haar door de moederbrigade op Instagram niet in dank afgenomen. Toch laat de kersverse mama zich niet kennen en bijt ze van zich af.

Vorige week is Shay Mitchell – bekend van haar rol in Pretty Little Liars – bevallen van een dochter. Ze plaatste een foto van haar eigen hand en het handje van de baby op Instagram met de tekst ‘Never letting go…’.

‘Walgelijk’

De reacties onder de foto zijn niet mals. ‘Behalve als er een feestje is waar je naartoe kan, toch? Walgelijk, je pasgeboren baby een paar dagen nadat ze is geboren achterlaten’, zo schrijft een volger. Andere mensen noemen haar een slechte moeder en schrijven dat ze het een belachelijke keuze vinden om naar het feest te gaan.

Reactie

Shay reageert op de commotie: ‘Alleen omdat ik deze foto plaatste op die dag betekent niet dat ze ook die dag is geboren.’ Ook grapt ze: ‘Het waren geen drie dagen en ik heb haar met Angel (haar hond, red.) achtergelaten, dus.’

Lees ook: Shay Mitchell doorbreekt zwangerschapstaboe en laat eigen luier zien

Positiviteit

Gelukkig zijn er ook veel mensen die Shay feliciteren met de geboorte, of die het voor haar opnemen. Zo schrijft een volger: ‘Nieuwe moeders hoeven niet 24/7 in hun huis opgesloten te zijn om met hun kind te bonden.’

Iemand anders reageert: ‘Ik ben alleen maar jaloers dat je nu alweer rond kan lopen. Ik moest het gebied daarbeneden minstens een maand verkoelen met ijspads en liep rond in een grote luier. De deur uitgaan na een bevalling is niets slechts. We hebben allemaal onze pauzes nodig om thuis de beste moeder te kunnen zijn!’

Naamloos

Het meisje – van wie de naam nog niet bekend is – is het eerste kind van Shay en haar haar vriend Matte Babel (39). Een eerdere zwangerschap eindigde na veertien weken in een miskraam.

Lees ook: Shay Mitchell is over tijd en wil bevallen: maak kennis met de ‘Baby Mama Dance’

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Getty Images