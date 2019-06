Schrik zat er flink in: Shelly Sterk voelde baby niet meer

Shelly Sterk is inmiddels al een paar maanden zwanger van haar eerste kindje. Toch schrok de presentatrice zich afgelopen weekend een hoedje. Want hoewel haar kleine spruit normaal altijd zo actief was, bleef het nu angstvallig stil in haar buik. Te stil.

Op Instagram plaatst Shelly: ‘Ed [werknaam] is al 2,5 maand onwijs druk in m’n buik. De hele dag door salto’s, geschop en gedraai. En gister was het ineens de hele dag doodstil… Als je dan gaat googlen schrik je je een hoedje.’

Ziekenhuis

Sterk wist dan ook niet hoe snel ze naar het ziekenhuis moest, maar gelukkig bleek na een hartfilmpje en echo alles in orde. Ze vervolgt: ‘Hij was blijkbaar gewoon ineens extreem in de chillmode. Denk dat ’ie te heftig gefeest heeft vrijdagavond. Nu al. Op de echo liet ‘ie ook nog ff zien dat ie nu al de wiebeltenen van z’n moeder heeft (foto 2). De Sterkie tenen. Ben onwijs opgelucht en kan niet wachten tot hij over een paar maandjes veilig in m’n armen ligt.’

Bron: Grazia | Beeld: VIVA, Instagram