Shelly Sterk nog steeds ‘in shock’ door babyshower

Dit zomerse weekend was voor Shelly Sterk extra bijzonder. De presentatrice werd namelijk verrast met een heuse babyshower.

En die had ze naar eigen zeggen ‘echt even niet zien aankomen’. Bij de fotoreeks schrijft de presentatrice: ‘Deze had ik ff niet zien aankomen! Surprise babyshower door de liefste vriendinnen en familie! 💙😱🍼👶🏼.’ Uit de hashtag ‘in shock’ blijkt dan ook dat het een ware verrassing was voor Shelly.

Zoontje

Sterk onthulde in april zwanger te zijn van hun eerste kindje. Bij een foto van een echo liet ze toen weten: ‘Geheimpje.’ Inmiddels is bekend dat ze samen met haar man Mark een jongetje krijgt. De twee tortelduifjes gaven elkaar vorig jaar het jawoord in Assisi, Italië.

Bron: Boulevard | Beeld: VIVA, Instagram