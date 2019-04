Wat leuk: Shelly Sterk onthult geslacht eerste kindje

Begin deze maand maakte Shelly Sterk bekend voor de eerste keer moeder te worden. En nu weten we óók wat het geslacht van het kindje is!

De presentatrice laat via Instagram weten dat ze binnenkort beschuit met… blauwe muisjes in huis mag halen. ‘Ik word een voetbalmoedertje!’, schrijft ze bij een foto met een blauw ijsje in haar hand. Ook laat ze erbij weten inmiddels 5 maanden zwanger te zijn. Ze sluit af met de hashtags #feest en #hetiseenjongen.

Blauwe hartjes

Onder de foto regent het blauwe hartjes. ‘Ah wat ontzettend leuk!’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Zo leuk zo’n klein mannetje! 💙 Ik spreek sinds 5,5 week uit ervaring.’

Italian wedding

De 27-jarige Shelly werd in de zomer van 2017 door Mark ten huwelijk gevraagd. Een jaar later stapten de twee in Italië in het huwelijksbootje.



Door: Flaironline | Beeld: VIVA, Instagram