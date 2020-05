Leuk zo’n quarantaine: ein-de-lijk die quality time met het gezin waar je altijd zo naar verlangde. Maar niet heus. Hoe houd je het thuis een beetje gezellig en zorg je ervoor dat je je partner niet wil afschieten? In de gloednieuwe ‘Shit Happens de podcast’ van VIVA Mama delen Anna van den Breemer en Jerney Zwart, beide twee werkende moeders van jonge kinderen, hun quarantaine-struggles.

Want reken maar van yes dat die struggles er zijn.

Shit Happens de podcast

In iedere podcast komt een specialist aan het woord die praktische tips geeft voor een leuker gezinsleven. Relatietherapeut Susanne Donders, auteur van het boek ‘Een baby erbij en samen gelukkig blijven’, geeft deze week tips.

Beluister hieronder via Spotify de eerste podcast van Shit Happens.

