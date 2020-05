Héérlijk, al die maanden die je knuffelend hebt doorgebracht met je kersverse baby. En dan komt je verlof tot een einde en mag je weer aan het werk. Fijn natuurlijk, maar ook best even wennen. Hoe pak je dat aan? In de gloednieuwe ‘Shit Happens de podcast’ van VIVA Mama blikken Anna van den Breemer en Jerney Zwart, beide twee werkende moeders van jonge kinderen, terug op de periode dat ze weer aan het werk mochten.

Want hoe zijn zij omgegaan met die totaal nieuwe balans tussen werk en privé? Deden ze het rustig aan, of gingen ze met een hoge dosis ambitie weer volop aan de slag? En hoe was het om tussen vergaderingen door te racen naar de donkere kolfkamertjes? En ging de baby naar de opvang of was dat niet nodig? Met de nodige zelfspot praten Anna en Jerney over deze onderwerpen in de tweede editie van Shit Happens de podcast.

Deze week geeft Esther van Diepen, oprichter van Mom in Balance, professioneel advies. Want eh, ambitie en het moederschap, hoe combineer je dat?

Beluister hieronder de tweede podcast van Anna van den Breemer en Jerney Zwart.