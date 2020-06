Op zondag al weten dat je donderdag pasta eet, gedeelde gezinsagenda’s en eindeloos overleggen met je partner over wie wanneer waar is; alle spontaniteit lijkt uit je leven verbannen zodra er een kind in het spel is. Een horrorscenario voor Anna en Jerney, maar ook zij willen een ontspannen gezinsleven, dus moeten er toch aan geloven. Hoe krijg je een beetje orde in de chaos van het moederschap?

Alles daarover in de nieuwste aflevering #6 van Shit Happens! Opruimspecialist Eva Kolk (@organizedbyeva) deelt handige tips voor meer structuur, ruimte en rust in het leven van de moeders. Én er wordt zelfs rekening gehouden met dat uurtje sporten of even helemaal niets. Wat wil een moeder nog meer?

Aflevering 6 van Shit Happens de podcast over borstvoeding kun je hieronder via Spotify beluisteren.