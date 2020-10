View this post on Instagram

Mijn eigen moedermelk in een sieraard verwerkt: nooit geweten dat dit kon! En vooral niet hoe prachtig dat is ❤ Elke keer als ik naar mijn ring kijk dan denk ik weer even aan die dierbare periode dat ik mijn mannetjes mocht voeden, wat één van mijn mooiste ervaringen ooit is. Voor alle moeders die op dit moment voeden, binnenkort gaan voeden of nog een portie in de vriezer hebben staan: ik mag zo'n prachtige en dierbare ring twv. €500,- weggeven! Follow @mimmiesieraden & laat in de comment hieronder een flesje melk achter, leek me wel een toepasselijke (en even zoeken tussen je emoji's 🥰) #moedermelksieraad #borstvoeding #mimmiesieraden #dierbareherinnering #vooraltijd #winactie