Simon en Annemarie Keizer ouders geworden van dochter

Hoera! Simon Keizer is vader geworden. Zijn vrouw Annemarie is woensdagavond bevallen van dochter Kiki.

‘We leven op een letterlijke roze wolk. Want op 26 juli 2017 is onze kerngezonde dochter Kiki Keizer ter wereld gekomen,’ zo schrijft de Volendamse zanger op zijn Instagramaccount. Het management heeft laten weten dat moeder en dochter het meer dan goed maken.

In december 2016 maakte Simon tijdens het jubileumconcert van Nick en Simon in Ahoy bekend dat Annemarie zwanger was. Eerder heeft zijn vrouw – die vorig jaar deelnam aan het programma Dance, dance, dance – een miskraam gehad. Simon en Annemarie zijn sinds 2012 getrouwd.

Daar ben je dan, welkom lieve Kiki Keizer 💕. @ikensimon @mrskeizer Een bericht gedeeld door Lisette Lubbers Photography (@lisettelubbersphotography) op 27 Jul 2017 om 4:26 PDT

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar €9,95 of 8 nummers voor €19,95.

Beeld Peter Smulders, Instagram Lisette Lubbers